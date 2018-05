Daniela Vega dejó Noticias Caracol y confesó las razones

Daniela Vega es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, por su labor en la sección de entretenimiento en noticias Caracol; sin embargo, esto llegó a su final luego de tres años. Así lo anunció el martes después de su presentación, se despidió al aire de los televidentes, y lo confirmó en una entrevista con el programa 'Lo sé todo', donde la modelo además confesó que tomó la decisión de dejar dicho espacio porque quiere cerrar ese ciclo para experimentar otro tipo de formatos como presentadora.

Además, también dijo que tiene algunas opciones de trabajo en 'remojo' y desmintió que su salida fuera porque la negociación económica no fuera apropiada. Al finalizar comentó que quería un formato en el que pudiera tener más libertad y pudiese ser ella misma.

Hace pocas horas compartió en su cuenta de Instagram una publicación muy emotiva acerca de su salida.

"Mis amores y fieles televidentes, les cuento que hasta el viernes hice parte de Show Caracol y Noticias Caracol. Tomé la decisión ya que sentí que cumplí mi ciclo, y ahora, abro espacio a nuevos proyectos y oportunidades que me harán crecer cada vez más, no solo como profesional, sino también como ser humano. Me voy absolutamente agradecida y satisfecha con estos tres años de trabajo en la que fue mi segunda casa, y me los llevo a ustedes en mí… Gracias por dejarme entrar a sus hogares con las noticias agradables. Nos vemos en el camino, y obvio, seguimos en contacto por aquí", escribió junto a la instantánea, en la que está en el set del noticiero.