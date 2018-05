Alejandra Fosalba mostró todo su glamour en sesión de fotos para Vogue México

A sus 48 años, Alejandra Fosalba cumplió uno de sus sueños al ser invitada a participar de una editorial para la reconocida revista Vogue México.

La actriz fue convocada por la misma firma, en conjunto con una empresa de telefonía móvil, y tuvo la posibilidad de modelar un vestido Carolina Herrera de la colección de otoño invierno 2017.

Las fotografías estuvieron a cargo de Pedro Quintana, quien logró transmitir todo el glamour a través de su lente.

Fosalba compartió una imagen de la sesión a través de su cuenta de Instagram, en donde mostró su emoción al aparecer en la revista que siempre ha visto como un referente de moda y estilo.

"Sentirse bien a cualquier edad cada vez cobra más sentido para mí, pequeñas cosas de la vida me inspiran a no detenerme y darme cuenta que no hay que dejar de soñar", escribió.

"El tiempo pasa y lo olvidas pero un día cualquiera llega la invitación y estás ahí , en una bella producción trabajando con gente seca y buena onda . Me queda claro que nunca hay que dejar de soñar. No hay límites", añadió junto a la imagen ya alcanza los 5 mil likes.

Te recomendamos: