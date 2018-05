Grey's Anatomy estrena este año la que sería su décimo quinta y última temporada

Será en septiembre de 2018 cuando estrene la esperada décimo quinta temporada de Grey's Anatomy, temporada histórica para la cadena ABC que logra igualar la barrera de las quince temporadas que en su momento logró otro drama médico: ER. Grey's Anatomy de la ABC y ER de la cadena NBC son los dramas médicos más largos de la historia de la televisión superando los 300 episodios. Con el trascurso de la décimo quinta temporada de Grey's se logrará superar los 331 episodios que marcó ER para este género.

