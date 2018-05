Padre de Meghan Markle cambió de opinión ¡Ahora sí va a la boda!

Que sí, que no, que no, que sí. No hace ni 24 horas que el padre de Meghan Markle anunció al portal informativo TMZ que no asistiría a la boda de su hija con el príncipe Enrique para evitar incomodidades tras vender unas fotos a la prensa, pero ha cambiado de opinión y ahora dice que sí irá.

Se cuenta y no se cree. El señor Thomas Markle ha recapacitado y no está dispuesto a perder la boda real que protagonizará su hija Meghan Markle junto con el príncipe Enrique este sábado en Londres, la capital de Inglaterra.

"Odio la idea de perderme uno de los mejores momentos de la historia y llevar a mi hija por hacia el altar", declaró el padre a TMZ.

Este martes Thomas Markle ha conversado nuevamente con los periodistas para notificar el cambio de idea, luego de que ayer anunciara en exclusiva que no iría a la boda prevista para este sábado.

En días pasados el padre de Meghan Markle protagonizó un escándalo familiar al aceptar posar para una agencia que le pagaría una importante suma de dinero por posar para ellos de manera casual y revisando fotos de su hija. El señor Markle admitió su error y considera que tomarse esas fotos fue un hecho “estúpido”.

Esta es ua de las imágenes de la sesión de fotos para que la que Thomas Markle habría aceptado posar - Cortesía

Thomas Markle también fue intervenido médicamente hace algunos días, y debe coordinar con su médico tratante el permiso para poder volar hacia Londres y entregar en el altar de la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor este sábado 19 de mayo.

Después de haber recapacitado dice estar dispuesto a exponer su vida con tal de acompañar, como buen padre, a Meghan Markle en el día más importante de su nueva etapa como una integrante más de la familia real de Reino Unido.

Se estima que, una vez casados, el príncipe Enrique y Meghan Markle, sean nombrados Duques de Sussex por la reina Isabel II.

