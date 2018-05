Aracely Arámbula revela que Luis Miguel no ha cumplido con el pago de manutención de sus hijos

Fue en 2005 cuando se vio por primera vez a Aracely Arámbula y a Luis Miguel tomados de la mano, paseando por las calles de Venecia. Lo que parecía un cuento de hadas, en realidad estaba lleno de problemas, peleas y reconciliaciones e incluso, se rumora que todo fue con un de contrato legal de por medio para mantenerse juntos y dar la imagen de pareja feliz.

A pesar del éxito de la serie de Luis Miguel y que el cantante se encuentra en uno de sus mejores momentos tras una temporada llena de altibajos, el artista nuevamente ha dado de qué hablar con respecto al acuerdo que tiene con su ex y sus hijos, pues una vez más, se ha retrasado con el pago de la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel, según informó la propia Aracely Arámbula en entrevista para el programa 'Un Nuevo Día'.

La actriz también confesó que no ha tenido tiempo para ver el proyecto que se transmite por Netflix y Telemundo, pues está dedicada completamente a estar con sus hijos. "He visto muy pocos promocionales. La verdad, los domingos son para mis hijos. He estado saliendo, paseando, fue Día de la Madre, así que no he visto mucho”, explicó.

A pesar de todo, Aracely expresó que desea que Luis Miguel tenga éxito con sus nuevos proyectos y que eso lo incentive a que cumpla con sus responsabilidades de padre:

“Uno le desea bien, que le vaya muy bien a la serie. En realidad deseo que vaya bien porque, de alguna manera, yéndole bien a la serie se puede poner al día con todo lo que respecta con mis hijos, a las mensualidades de mis hijos”.

Te recomendamos en video