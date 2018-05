Coté López aclara supuesto uso de Photoshop en una de sus fotos

Buenos días mi gente hermosa 😊❤️ los dejé desintoxicarse un poco de mi 😁😅 jajajaja No, la verdad es que estado un poco liada en estos días 🙈😥 esta foto me la mando luis con un “ 😍🤤’ es de hoy en la mañana ( espero que eso sea xq estoy autorizada para subirla… amor?😳jajajaja ) me imagino pq ayer me decía :amor, puedes subir algo 🙏🏻todos me preguntan si te paso algo jajaja 🤣 ❤️☀️☺️ aquí estoy sanita 😁😁😁😁☀️ pd: los fierros son doblados Dios santooooooo🙄 no necesito Photoshop para eso entreno Jajajaja 😎

