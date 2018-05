El refinado documento de la reina Isabel para autorizar la boda de su nieto Harry con Meghan

Sexto en la línea de sucesión, el príncipe Harry debió recibir la aprobación de Su Majestad la reina Isabell II para seguir adelante con su compromiso y poder casarse con la actriz Meghan Markle, que ahora pasará a formar parte de la monarquía británica.

Un manuscrito con la firma de la Reina registra el “consentimiento de Su Majestad para el matrimonio del Príncipe Harry y la Sra. Meghan Markle”, expresó la familia real británica mediante la cuenta en Twitter @RoyalFamily que suma 3,6 millones de seguidores.

La mediática boda del príncipe Harry y Meghan Markle será el 19 de mayo. Para cumplir con la puntualidad característica de los ingleses conservarán la tradición de aferrarse a la precisión de un reloj suizo.

Bearing The Queen's signature, the Instrument of Consent records Her Majesty's consent to the Marriage of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. #RoyalWedding

The Instrument of Consent is sealed with the Great Seal of the Realm, which is attached to the foot of the document by woven cords sealed within the Great Seal itself. pic.twitter.com/tp2xOfO83Y

To the right of the text is another rose, the national flower of the USA, and golden poppies – the state flower of California, where Ms Markle was born.

Below the Welsh leek & Prince Harry's Label are olive branches, adopted from the Great Seal of the United States. pic.twitter.com/v7k2iKLvvA

