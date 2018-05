Protagonista de Glee ser gay a través de un tweet

Kevin McHale, el eterno Artie de la serie Glee, ha decidido abrirse ante las cámaras y por primera vez se ha identificado como un hombre homosexual, sucedió en una entrevista con el periodista Marc Malkin. El actor de 29 años, ya habría confirmado a sus seguidores que era gay cuando usó la red social Twitter para alabar el más reciente tema de Ariana Grande "No Tears Left to Cry" el mes pasado, pero ni siquiera él se había dado cuenta que estaba revelando algo desconocido para sus seguidores.

#NoTearsLeftToCry is gayer than me and I ACCEPT. Ty @ArianaGrande.

— Kevin McHale (@druidDUDE) April 20, 2018