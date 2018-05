Jocelyn Medina le dedica emotivo mensaje a Javiera Suárez

Quisiera dedicar unas palabras para @javierasuarezoficial comenzar diciendo que la recuerdo desde Chilevisión cuando trabajábamos en el mismo canal y muchas veces me entrevistó haciendo notas y varias cositas que realizaba en el canal como periodista. Te recuerdo siempre alegre, un poco introvertida, con una gran belleza!! Fueron tantas personas que entrevistaste que lo más seguro que mi cara no te sea tan familiar. Quiero que sepas que he seguido tu caso como muchas personas, pasó a paso y me duele el alma pensar todo lo que estás viviendo… he llorado con las malas noticias, pienso en tu bebé, ese angelito hermoso!! Soy madre de tres pequeños y perdí a mi madre muy joven, es difícil imaginar la vida sin ellos y más aún imaginar la vida de ellos sin nosotras… has sido fuerte y Dios te ha puesto esta prueba inmensa para que demuestres toda esa fortaleza que llevas dentro!! Pero se que estás cansada, no debe ser fácil, solo quiero que sepas que yo soy una más de muchas personas que reza por ti, que está día a día enviándote mucha energía positiva para que todo lo malo que estás viviendo se vaya y logres sanarte de manera completa y puedas disfrutar de tu pequeño, de tu esposo que te ama!! Y todos quienes te quieren. Queremos seguir disfrutando de ti, de tu fortaleza, de tus libros, tus publicaciones, de todas tus lindas palabras!! Sigue luchando, Todos estamos contigo y de lo más profundo de mi corazón deseo que le dobles la mano al destino y te sanes!! Por ti, por tu hijo, por tu familia y por todos. Se te quiero enormemente❤️❤️

