Viuda de Roberto Bruce: "Me choca verlo representado en la tele"

"Efecto Mariposa" es el nombre del programa que revivirá hechos que marcaron la historia de Chile. El espacio estará a cargo de José Luis Repenning y uno de los capítulos relatará el accidente de Juan Fernández, donde perdió la vida Felipe Camiroaga, Roberto Bruce, Felipe Cubillos, entre otros.

La serie no solo narrará los hechos, también tendrá una recreación de ello, lo cual impacta de sobremanera a los cercanos de los fallecidos, en especial a Andrea Sanhueza, viuda de Roberto Bruce.

"Igual es como chocante", declaró durante el matinal Hola Chile. "Me choca verlo representado en la tele. A cualquiera le pasaría", dijo.

"Uno ya está acostumbrado a este tipo de cosas. No es que me parezca mal que hagan programas como este, y yo creo que son programas que ayudan un poco a la investigación, pero espero que sea un programa periodístico. Yo pensaba que iba a ser así, pero cuando me dí cuenta que iba a tener una representación del tema… igual es como chocante un poco", agregó.

Andrea tuvo dos hijas con el periodista y como familia están acostumbradas a que los medios muestren interés en el tema, pero eso no quita el impacto. "Igual es chocante verlo representado, porque jamás me lo he imaginado así", dijo.

En el programa también aprovechó de contar que pese a que en los comerciales del programa cuentan con entrevistas exclusivas a los cercanos de las víctimas, a ella nadie nunca la contactó. "Nunca nadie nos llamó, ni nos dijo nada. Yo no quiero hacer un revuelo, pero sé cómo es la tele. Igual no tenían por qué preguntar quizás, pero es una deferencia, un detalle… yo creo que no le cuesta a nadie hacer eso", declaró.

"(Imagínate) que estamos viendo televisión y los vemos por casualidad. Lo encuentro delicado, por lo menos una deferencia de haberme llamado, de haberme dicho lo vamos a lanzar tal día, a tal hora. Yo no pido un trato especial, yo entiendo como es la TV, pero no sé… Una deferencia", comentó.

