Internet convoca un boicot a la nueva película de Eugenio Derbez

Luego de que el comediante Eugenio Derbez declarara que el candidato Andrés Manuel López Obrador "no es la mejor opción" para el país, las redes sociales estallaron en su contra, convocando a realizar un boicot a la película 'Hombre al agua', la cual se encuentra promocionando el actor.

De acuerdo con la medición de Tweetreach, el hashtag del boicot llegó a los 25 millones 207 mi 945 impresiones con un total de 16 millones 700 mil 781 cuentas alcanzadas.

El filme 'Hombre al agua', protagonizada por Derbez y Anna Faris, que fue estrenada en Estados Unidos el pasado fin de semana, alcanzó 14.7 millones de dólares en taquilla, ubicándose en segundo lugar debajo de Avengers: Infinity War.

Y, siendo honestos, con «Isle of Dogs» en cartelera, ciertamente la de Derbez no es la mejor opción. — Hernández (@monerohernandez) May 9, 2018

A Eugenio Derbez hay que boicotearlo porque hace malas películas y repetitivas, no porque ejezca su derecho de libertad de expresión. — Montserrat Bernal 🐍 (@montsebernalg) May 9, 2018

Eugenio Derbez dijo: “no creo que AMLO sea la mejor opción”. ¿Qué hace la agenda de izquierda? Pues claro, LLAMAR A UN BOICOT EN CONTRA DE EUGENIO DERBEZ. Pobre México. pic.twitter.com/AsUx39kRV1 — قائد جميل (@OyeCornelio) May 9, 2018

En entrevista con Ciro Gómez Leyva realizada el pasado martes, el actor mexicano declaró ante la pregunta sobre cómo ve el país desde afuera, ya que radica en Estados Unidos, dijo: "se ve muy difícil, no tengo idea por quién votar, estamos cansados de las mismas falsas promesas, me da miedo de que la opción no sea tan buena como pensamos, no se ve mucha esperanza, por eso dudo de mi voto. En el país estamos votando por el menos peor y eso no es bueno. Estoy con dudas, no estoy seguro de que López Obrador pueda ser la mejor opción pero, en general, la gente votar por el menos peor".

