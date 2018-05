Canal 13 despide a Carlo Pontiggia, acusado de llevar a Aynara Eder a un motel contra su voluntad

Ayer te contábamos sobre la denuncia que realizó la ex chica reality Aynara Eder contra Carlo Pontiggia, director de la famosa sección de Bienvenidos "Directo al corazón".

"Claro. Yo viendo esto, lo que pasó con Herval, se me prendió la ampolleta y yo dije ‘¿por qué nunca yo hice la denuncia de lo que me pasó a mí?’. Claro, cuando uno ve desde afuera el tema y dice ‘¿por qué no habló?’, ‘qué es tonta’, ‘¿por qué no dijo nada?’, y claro, porque hay un poquito de miedo", confesó.

Aynara además relató que Pontiggia la habría llevado a un motel contra su voluntad, para luego pedirle disculpas y que por favor no le contara a nadie.

Las reacciones no demoraron en salir a flote: Canal 13 habría despedido al director, según informa Glamorama, siendo desvinculado el mismo miércoles de la estación televisiva.

El canal, no obstante, no ha dado mayores declaraciones con respecto al caso.

