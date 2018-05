La otra familia de Aislinn Derbez

Fuimos de pisa y corre al Polo Norte a visitar a santa (el que más se divirtió fue @jose_eduardo92) Que tengan un día hermoso en familia (y cuídense pa que mañana si se acuerden de la convivencia 🍾#situ) 🎅🏼 Our quick visit to the North Pole to meet Santa🙊

A post shared by 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez) on Dec 24, 2017 at 1:02pm PST