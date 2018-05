Khloé Kardashian y Tristan Thompson van al cine juntos tras el escándalo de infidelidad

Cuando el escándalo de infidelidad explotó entre Khloe Kardashian y Tristan Thompson, todos pensamos en lo desdichada que podría sentirse. Luego el parto se adelantó y los padres de True Thompson demostraron que seguirían a pesar de todo. Desde entonces ambos han sido vistos en diferentes oportunidades con amigos y realizando cosas cotidianas para tal vez enviar un claro mensaje a todos: la relación continúa en pie a pesar de todo.

Khloe Kardashian and Tristan Thompson PICTURED: Couple seen on movie date after she 'takes him back https://t.co/JhLckPT1s3 pic.twitter.com/hGDlDI9g1W

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 9, 2018