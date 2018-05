¡Qué tierna! La hija de Diana Bolocco y Cristián Sánchez los derritió a todos en Instagram

Gracia, 3 años!!! Me encanta que el amor sea expansible… te quiero cada día más!!! ❤️❤️❤️❤️🎉🎈🎂😍😍😍😍😍😍😍

A post shared by Cristián Sánchez B. (@crissancheztv) on May 8, 2018 at 8:18am PDT