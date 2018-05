El extraño secreto de belleza de Begoña Basauri para deshinchar los ojos

La actriz Begoña Basauri reveló un inusual secreto de belleza durante la sección de Confesiones del matinal Mucho Gusto.

Según dijo, todo comenzó cuando empezó a recibir algunos comentarios sobre su rostro cansado, provocando cierto grado de incomodidad.

"Mi ánimo está intacto, mi cara no está intacta, entonces como he recibido comentarios como ‘te he visto cara de sueño’, harto comentario sobre mi cara, dije tengo que ver cómo lo solucionamos", explicó.

Fue así que empezó a buscar inspiración por distintos lados, hasta que -según relató- llegó a "una crema que se puede comprar en la farmacia".

Se trata de una crema para las hemorroides, que utiliza para deshinchar los ojos. El único contra que tiene, dijo, es la vergüenza que implica comprarla.

