Estas son algunas famosas colombianas que se unieron a la campaña 'Yo soy Don José'

Desde el día de ayer se ha viralizado en redes sociales el caso de discriminación que le ocurrió a Don José en un restaurante de El Poblado, Medellín. Así como la publicación cuenta con más de 718 mil veces compartida y cientos de medios han hecho énfasis en la historia, los famosos se han unido en redes sociales en contra de este hecho con una famosa imagen que hizo 'se lo explico en plastina'.

La expresentadora Sara Uribe en su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje:

"Don José le dio voz a la cantidad de personas de Colombia que alguna vez han sido discriminadas por cualquier motivo. Y es que muchos de nosotros alguna vez en la vida hemos sido don José y hemos sido quienes juzgamos o hacemos a un lado a otros simplemente por no ser o no pensar en igualdad, o tal vez estar por fuera de los "esteriotipos" de un lugar, un medio o una comunidad. En este mundo hay espacio para todos, ¿por qué no tendernos la mano, apoyarnos, querernos?, ¿Por qué en vez de fijarnos en las diferencias, no nos percatamos de lo positivo de la variedad? Tú, yo, ellos, nosotros. En el mundo cabemos todos", escribió.