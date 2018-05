La real razón por la que Delfina Guzmán no asistió al matrimonio de su hijo

Este fin de semana la joven actriz Nicole Block contrajo matrimonio con Juan Cristóbal Meza, hijo de la reconocida actriz Delfina Guzmán, luego de cuatro años de relación.

A la ceremonia, realizada en el departamento de la pareja ubicado en Barrio Lastarria, asistieron algunos amigos, los padres de la novia y el hijo de su pareja.

No obstante, hubo un detalle que llamó la atención: no estaba la familia del novio. En entrevista con Las Últimas Noticias, Nicole explicó el por qué no habían sido invitados ni ellos ni Delfina Guzmán.

"Pasó tantas veces que me iba a casar y no fue, que al final pensé, ya, que sea un trámite no más", contó, agregando que "si pensábamos en invitar a más gente todo se iba a complicar".

