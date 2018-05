La potente reflexión de Daniela Vega tras foto que le censuraron

Esta foto cumple hoy 8 años. Fue @mgsubercaseaux quien la hizo. Fue encargada por una empresa para hacer una campaña anti discriminación. La misma empresa bajó la campaña por considerarla “escandalosa “ han pasado 8 años y en esa época pensar una ley de identidad de género era imposible. Ha pasado el tiempo y veo atrás con nostalgia de algo que no se bien que es. Juventud, quizá. Porque en ese momento no había más que resistencia. Ha corrido imparable el reloj y hay algunas personas que no vieron lo que nosotros si. A la memoria de esos ojos que hoy no están. A la esperanza de esos niños que hoy crecen con el horizonte un poquito más iluminado.❤️ #RebeldiaResistenciaAmor #LIGahora

A post shared by Daniela Vega (@dani.vega.h) on May 8, 2018 at 4:23am PDT