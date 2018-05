La dolorosa confesión que Luis Miguel le hizo a Verónica Castro en un programa

La serie de Luis Miguel ha revivido algunos de los pasajes más oscuros en la vida del cantante, uno de ellos fue el de la desaparición de su madre. En el tercer capítulo de la producción de Netflix y Telemundo, vimos cómo el tema de su madre siempre ha sido uno de los temas más polémicos.

"Extraño mucho a mi madre, el cariño de una familia no se puede perder por nada. Me contacto con ellos, pero no con frecuencia. Mi carrera me roba todo el tiempo, pero no me arrepiento porque es un sacrificio y más adelante le dedicaré tiempo a mi familia…. Esta carrera es difícil, pero no la cambio por nada", comentó el cantante mexicano.