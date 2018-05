Javiera Suárez se confiesa en medio de su batalla contra el cáncer: "Estoy cansada"

Ya son dos años en los que la periodista Javiera Suárez ha dado una pelea incansable contra el cáncer, que pese a los diferentes diagnósticos, no ha logrado doblegar su ánimo y optimismo.

Sin embargo, tras una entrevista en la revista Caras, confesó sentirse cansada, sobre todo después de los últimos diagnósticos.

Al respecto, señaló que "es distinto, no es peor porque antes estaba en juego la vida de Pedrito, pero ahora estoy más cansada. Pensé que ya estaba de salida, ¡y aquí estoy de vuelta!", dijo.

"No sé, pero está grande, no se puede irradiar, odio el cáncer, igual le agradezco un montón de cosas, pero no pensé que iba a regresar tan rápido, capaz que nunca se fue", añadió.

También lamentó que los efectos de la enfermedad hayan comenzado a afectar a su familia, dificultando la tarea de mantener contentos a su esposo e hijo.

"Ahora ni siquiera puedo planificar algo a futuro con mi marido", dijo. Sin embargo, con el optimismo que la ha caracterizado durante este tiempo de batalla, recogió el lado positivo de este proceso.

"El cáncer me enseñó que nadie es dueño de su vida, que no la puedes dar por garantizada. Y pensar que mientras te estás muriendo otros viven alegando, amargados, no pueden ser tan egoístas ¡Están vivos! agradezcan, sonríanle al de al lado, mejoren el mundo partiendo por ustedes", finalizó.

Recordemos que en marzo de este año, la periodista presentaba un diagnóstico bastante complicado, el que logramos conocer gracias a una publicación realizada en Facebook por la madre de Javiera, Marilú Balbontín.

"La operación arrojó muy malas noticias", decía el post. "Cabe apuntar a la ayuda de Dios y a la inmunoterapia que comenzó este lunes. Gracias infinitas por todo el apoyo y por continuar rogando por nuestra querida Javiera", dijo su madre.

Pero pese al complicado escenario, la operación finalizó con éxito.

