Fernanda Figueroa revela la verdadera razón de su quiebre con Joche: "Hubo episodios de maltrato"

Hace tan sólo unos días, José Luis Bibbó, más conocido como Joche, le dedicó a través de su Instagram, un conmovedor mensaje a su ahora ex, la modelo Fernanda Figueroa, tras su quiebre amoroso.

"Gracias por estos 4 años de amor y cariño , enseñándome q también existe gente buena y con ganas de ser una compañera , amiga y novia", escribió.

Sin embargo, la réplica no se hizo esperar, y fue la misma hija del "Fantasma" Figueroa quien salió a desmentir, entre otras cosas, los rumores de infidelidad que habrían llevado la relación a su fin.

Pero esta vez fue con todo, y en una entrevista realizada por AR13, la joven reveló la verdadera razón de su quiebre con el Argentino.

Primero que todo, dijo, "yo no me lo cagué y nunca lo haría con ninguna pareja. Me parece que es injusto que hable mal de mi cuando yo nunca he hablado mal de él".

Y añadió que "estábamos con problemas desde principios de marzo. Teníamos muchas discusiones producto de los celos. En verdad ya no quería que todo el amor que le tenía se empezara a convertir en odio".

"Yo siempre viví tratando de demostrar que no era como él creía y me agoté, me cansé. Lo intenté de todas las formas posibles. Hice todo lo que podía, di hasta mi 200 por ciento", contó.

"Joche es una persona muy desconfiada, porque ha tenido muchas mujeres en su vida que lo han traicionado. Entonces él pensaba que yo era como esas mujeres. En nuestras peleas decía ‘todas son iguales’", confesó.

Pero sus declaraciones apenas comenzaban, pues sus dichos revelaron situaciones aún más graves dentro de su relación.

"Con Joche se terminó por todo lo que conté, pero también hay otros temas, que son temas graves. Yo siento como mujer que quizás lo debí haber detenido antes. Hubo episodios de maltrato verbal que yo aguanté", admitió.

"Ahora que está tan en boga el acoso y el abuso hacia la mujer, y la lucha de nosotras para que esto pare, quiero decir que yo también lo viví y mi relación con Joche se terminó fundamentalmente por eso", dijo.

Pero eso no termina ahí, ya que la modelo dio a conocer que el argentino la hostiga de manera constante aún luego de la ruptura.

"Me da mucha pena porque mientras él publica que fueron cuatro años de amor, yo recibía otro tipo de mensajes (…) Yo no me quiero meter con su rollo psicológico, pero gracias a que me menoscabó como mujer yo terminé con él", dijo Fernanda.

"A pesar de todo lo que publica en redes sociales, a mí me sigue molestando desde la vereda del maltrato, todavía. No quiero decir las cosas tal como son, porque son horribles", sostuvo.

