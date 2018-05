Alejandro Sanz se disculpa públicamente con su hijo por olvidarse de su concierto

La vida privada de Alejandro Sanz ha sido un secreto bien guardado. El artista poco habla de su intimidad, pero esta vez quiso disculparse públicamente con su hijo Alexander por haber olvidado acompañarlo a un concierto de jazz donde él tocaría el trombón.

El intérprete de temas como 'No me compares', 'Y ¿si fuera ella?', 'A la primera persona' y 'Nuestro amor será leyenda', se desvivió en pedirle disculpas a su hijo, lo que para muchos de sus seguidores fue un gran gesto y para otros una demostración de irresponsabilidad paterna.

Sanz, con una carrera llena de éxitos musicales y más de 25 millones de copias vendidas, es padre de Manuela Sánchez Michel de 16 años , nacida de su matrimonio de cinco años con la modelo mexicana Jaydy Michel y de Alexander Sánchez Rivera, de 15 años producto de la relación extramarital con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera.

También es padre de Dylan Sánchez Perera y Alma Sánchez Perera nacidos de su unión con Raquel Perera.

En un post en Instagram que ha sumado más de 137 mil “Me gusta” el cantautor no dudó en pedirle perdón a Alexander, quien vive en Miami, Estados Unidos.

“Él es mi hijo Alexander. El otro día le prometí ir a ver su concierto de Jazz (toca el trombón con un corazón gigante) pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto. Un fallo imperdonable por mi parte y por eso hijo mío Te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera más que tú. Y porque Eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto.. espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces 🙄 Te amo con locura”.

Hubo seguidores que incluso le aconsejaron qué hacer para que no se repita:

diana_altamarr@alejandrosanz Pídele a alguien más que te recuerde este tipo de cosas, igualmente coloca recordatorios en el celular, es una manera de ayudarte porque si es cierto que todo no se le puede dejar a la memoria, a veces nos traiciona.

trujillonora1 Ser padres es una tarea que se aprende todos los días, nuestro mayor desafío. Yo soy jefa de hogar y tengo seis hijos, imperdonable todo el daño que uno sin querer va haciendo con ellos. Pero el amor es incondicional con todos. Tranquilo, la mejor solución siempre es el diálogo. Esos momentos de charlas únicos que son de evolución constante entre ambos. ❤

Otros en cambio descargaron frases fuertes contra el cantante:

Patriciagentiletti Olvidaste su concierto. Que feo eso no habla bien de vos. Los hijos son lo más importante.

gaby_dp Todo mal con Alexander, ni canción propia tiene, cuando sacó la de Dylan, metió en el vídeo la representación de él como para no dejarlo por fuera ni darle canción propia. Estás pasado Sanz y yo tanto que te quiero.

Soniacuchi Si hubiese sido Dylan o Alma no se te hubiese olvidado porque Raquel te lo hubiese recordado, lo mismo tendría que haber hecho…y con eso no digo que no seas el mejor cantante del mundo @alejandrosanz

