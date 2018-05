¿Fernando del Solar podría salir de 'Hoy?

Fernando del Solar, quien ocupaba una lugar privilegiado dentro de la producción de 'Venga la Alegría', ahora llegó a 'Hoy' y su participación ha causado controversia entre sus fans, quienes afirman que no lo ven tan cómodo y natural como sucedía cuando estaba al frente del matutino de TvAzteca.

“Fernando del Solar no se ha adaptado del todo. Dicen que siempre anda relegado, no convive mucho con Andrea ni Galilea. No es que sea mala onda, sólo es una cuestión de adaptación”, afirmó el periodista Alejandro Zúñiga.