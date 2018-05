Video de Laura Tobón llorando conmovió las redes sociales

Les comparto uno de los momentos que más me ha tocado el alma. Desde que empecé a trabajar en la @lavozkidscolombia he aprendido lo inimaginable… Esta en particular, fue una lección sobre el miedo, en los ojos de David vi reflejados momentos donde yo misma me he paralizado, pero ver su fuerza me recordó el porqué hago lo que hago… BRAVO por los temerarios, por los que no dejan que el miedo gobierne sus vidas… Y BRAVO amigos que te ayudan a vencerlos! Juanse, Guiliana, Víctor Swing y Robert Farid siempre dándole animo a David! Muchas enseñanzas cada día 🙏💕

A post shared by Laura Tobón (@laura_tobon) on May 1, 2018 at 4:35pm PDT