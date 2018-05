"No me atreví a hablar": Ivette Vergara revela horrible intento de abuso

Cada vez son más las personas que se atreven a denunciar los casos de abuso a los que han sido sometidos, y las figuras de la televisión no son la excepción.

Esta vez fue la panelista del matinal "Mucho Gusto", Ivette Vergara, quien reveló en pantalla un horrible caso de abuso sufrido cuando tenía 22 años y trabajaba como modelo.

Durante el programa, contó que un fotógrafo la había citado para una sesión de fotos en el estudio que tenía en su casa. "No había nada de sospechoso", dijo Vergara.

Sin embargo, mientras posaba para la cámara, el sujeto le ofreció un vaso de bebida. En ese momento, contó la periodista, "empiezo a ver todo como estrellitas, puntitos, puntitos, puntitos".

Al notar que la bebida le produjo estos efectos, decidió llamar a una amiga con la que vivía en ese tiempo, para que la fuera a buscar.

Mientras esperaba, relató, "(el sujeto) me tira en el sillón y me empieza a sobajear los pies y después el tobillo. De ahí yo me incorporo de lo mareada que estaba, pero nunca perdí el conocimiento, yo creo de la adrenalina que tenía en ese minuto".

"Entre la adrenalina y el miedo, hizo que no me durmiera y que estuviera a la defensiva y al poco rato llega mi amiga a buscarme", añadió.

"Ella estaba con un médico que era su pareja y me dice: 'te echaron coca en la bebida"", dijo. "Yo nunca lo denuncié, porque no se usaba en esa época. Pero de ahí dije ‘nunca más’. Tampoco me atreví a hablar".

