Sitio web Ashley Madison publicó el listado de los 10 famosos colombianos a quienes se les descubrió una infidelidad

Ashley Madison, el sitio líder en citas para infieles por internet, encuestó a sus miembros para descubrir cómo la infidelidad cambia la percepción de las celebridades, de un adúltero a otro. Según los datos, los miembros de este portal no son nada cínicos cuando se trata de infidelidades ajenas.

Eligiendo lados

Cuando se les preguntó, el 87% de los encuestados dijeron que su opinión sobre una celebridad no cambia después de que el adulterio de ésta fue expuesto. De los que dijeron que su opinión sí cambia, el 84% confesó que cambia de manera positiva cuando piensan en el amorío de una celebridad que fue expuesto.

“Nuestros miembros saben que cada amorío es diferente así como las razones por las cuales la gente escoge ser infiel” comentó Víctor Hermosillo, Director de Comunicación de Ashley Madison en Latinoamérica. “El engañar no siempre es una opción fácil, y nuestros miembros lo entienden, por lo tanto no juzgan a los que deciden no hacerlo”