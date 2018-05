Geraldine Bazán confiesa por qué la bulleaban cuando niña

Geraldine Bazán es una de las actrices de televisión que más ha dado de qué hablar en los últimos meses. A pesar de que su divorcio de Gabriel Soto abarcó los encabezados, su carisma y apertura con los medios ha llamado la atención, pues siempre se muestra sincera y dispuesta a dejar las cosas claras.

Esta vez, el tema no fue Gabriel Soto ni la "rivalidad" con Irina Baeva sino la época cuando era pequeña, cuando sufría de bullying por parte de sus compañeros de la escuela.

En entrevista para "De primera mano", la actriz confesó que aunque era una niña, la actitud de sus compañeros le afectó en su manera de vivir:

"Creo que siempre he sido una mujer independiente, y segura de si misma. He aprendido a decir 'no' cuando se requiere."