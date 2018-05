Cinco veces que los escotes de Carmen Villabos han revolucionado las redes

Celebrando esta gran fiesta @latinbillboards por @telemundo ❤️ #lasvegas #20años #redcarpet #carmenvillalobos Stylist @luciamaldonado Vestido @steven_khalil Makeup @jerryavila_ Hair @mendozavicf Joyas @elenajimenezoficial PR @labullapr Gracias a todo mi maravilloso team 💗💗💗💗

A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on Apr 26, 2018 at 7:30pm PDT