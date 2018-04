Leonor Varela pide oraciones para su hijo Matteo y su delicado estado de salud

Me gustaría solo compartirles las sonrisas y victorias de #matteo 🖤Pero eso no seria la verdad de lo que es nuestra vida 🖤 Mi hijo es frágil, y hace 24 hrs que estamos librando una desafiante batalla contra algo que desconocemos y pone su vida en peligro 💔 Somos muy afortunados de estar en excelentes manos medicas, por lo que solo quiero pedirles que oren por el 🙏🏼Para que pronto encontremos la causa de esta anemia critica, y que el salga para adelante como el guerrero que es 🏹 #fuerzamatteo I’d like to only share matteo’s smiles and victories w u 🖤 but that wouldn’t be the truth of what our lives are made of 🖤 my son is fragile, and the for the last 24 hrs we have been fighting against an unknown that threatens his life 💔 we are so fortunate to be in excellent medical hands, so all I want to ask you is to pray for him 🙏🏼 so that we may find the source of his critical anemia, and may rise once again like the warrior he is 🏹 #prayformatteo

