Leo Mendez Jr. entrega importante mensaje sobre el amor propio

Si, estoy al tanto de mi peso. Si, sé que estoy bajo de peso. Si, mido 1.72 y estoy pesando 58 kg. Mi intención con publicar esto no es salir con una bandera e incentivar a la juventud hoy en día para que bajen de peso. Por que les cuento esto ? Simplemente para que PAREN de remarcar mi bajo de peso ya que estoy al tanto. Me encuentro en este estado por desicion PROPIA. He bajado luego de mucho trabajo 4 kilos y estoy feliz. Esto es lo que quiero y me encuentro feliz así. Te sientes bien con tu peso ? No te dejes bajonear por gente que remarque lo que te hace sentir inseguro/a, de hecho utiliza eso para fomentar tu seguridad. Siéntete BIEN y FELIZ por como a ti te gusta verte a ti mismo/a en el espejo. Quieres subir de peso ? Pues sube. Quieres bajar de peso ? Pues BAJA. Sigue lo que tu quieres hacer, no lo que la gente te dice que hacer. 💕 se feliz contigo mismo/a en todo aspecto. Este es mi estilo de vida, cual es el tuyo? #amorpropio 💕

A post shared by Leo Mendez Espinoza (@leomendezofficial) on Apr 28, 2018 at 9:01am PDT