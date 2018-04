Josefina Montané desmiente a Herval Abreu: "Solo tengo relación paterna con mi padre"

Respecto al reportaje de Heval Abreu aparecido hoy en el mercurio: 1.- Rechazo todo tipo de abuso, transgresión y vulneración. Jamás apoyaría ninguna conducta que busque mermar la dignidad de otros. 2.- Abrazo a quienes hoy han podido hablar y entregarnos su testimonio, desde su integridad y valentía. #noesno #yotecreo #niunamenos #nomasabuso 3-. Particularmente , sólo tengo relación paterna con mi padre.

