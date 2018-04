Maura Rivera se lamenta: "Me da nostalgia no estar en Rojo"

Muchos estamos emocionados por el nuevo inicio de Rojo y aún es más sorprendente que los rostros de las primeras generaciones estarán presentes en el programa.

No obstante, la invitada de anoche en Vértigo, Maura Rivera, será una de las grandes ausentes.

"Me da nostalgia no estar, la gente me conoció a través el programa y me dio muchas herramientas y no solo en el baile, y pensé que en esta oportunidad que volvía Rojo y que estábamos todos súper entusiasmados podría haber estado. Veo el comercial y sí me da nostalgia, pero siento que los que están, también es por algo, tampoco vamos a quitar mérito"