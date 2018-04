Maura Rivera habla del dolor más grande que pasó en su vida

Uno de los dolores más grandes que ha pasado Maura Rivera es haber perdido a su hija con tan solo tres meses de gestación.

De ello habló en "La hora de la verdad" en el programa Vértigo, donde se mostró emocionada y confesó que es una de las cosas por las que más ha llorado en su vida.

"Una de las penas más grande que he tenido, por lo que más he llorado, fue por perder una guagua (…) Era mujer y era mi hija, tenía tres meses y se me vino el mundo abajo", declaró.

"Llore, me cuestioné, me culpé. Porque uno tiende a culparse, si hice algo mal, no sé. Son cosas de la naturaleza que pasan y aunque pasan mucho, uno nunca piensa que le va a pasar. Y cuesta entender que esa guagüita no tenía vida. Es fuerte cuando te dicen ‘lo hacemos como aborto espontáneo o te hacemos raspaje’. Y uno dice, ‘¿qué está pasando? Esto no estaba en los planes’".

Además, aseguró que para ella, las madres son las que sufren más en este tipo de situaciones: “Las mamás yo creo que sentimos más. No quiero desmerecer a los papás, pero nosotras somos quienes llevamos a los hijos en el vientre. Yo lo pase mal (…) Pero se sale adelante, aunque se vive con ese recuerdo por siempre. La pena se pasa pero hay que vivirlo. Y es un duelo que hay que vivir porque es tu hijo”.

Pero después de la tormenta, siempre sale el sol, dicen. Maura recordó que quien le devolvió la alegría fue su hija Luciana, quien ahora tiene tres años.

"Yo le digo mi niña arcoíris porque vino después de una pérdida. Viví con miedo todo el embarazo, quería sentirla todos los días, hasta que llegó y me volvió la alegría y la esperanza de que después de la tormenta sí sale el sol. Luciana es mi niña, mi adoración, es mi reflejo", dijo.

