"Me he recuperado": Luli reconoció que estaba medicada durante su última entrevista en televisión

La ex chica reality, Nicole Moreno, más conocida como "Luli" participó del último episodio de "Vértigo", de Canal 13 y durante el programa realizó una importante confesión.

En la sección "La pregunta del público", una mujer dejó en evidencia una situación que vivió Luli en una de sus últimas apariciones en televisión.

"La última vez que te vi en la tele te vi un poco medicada, pero ahora que estás en Vértigo ¿podríamos decir que estás de vuelta y recuperada?", preguntó la televidente.

A lo que Luli contestó con su clásico "¡qué fuerte!" y explicó que en esos momentos atravesaba un duro período en su vida personal y admitió que estuvo bajo los efectos de un medicamento.

"La última vez cuando di la entrevista en Bienvenidos estaba un poco, debo reconocerlo, medicada", dijo. "Pero ahora no, ahora estoy súper bien, me he recuperado, estoy de vuelta por así decirlo, con el cariño de mi familia, haciendo las cosas que me gustan, trotanto, el deporte", agregó.