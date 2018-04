Inés Gómez Mont revela su secreto para lucir tan delgada en la última etapa de su embarazo

Inés Gómez Mont ha sorprendido en su último trimestre de embarazo al lucir muy delgada. A través de sus redes sociales ha compartido que ha aumentado muy poco de peso.

Aunque ha preocupado a muchos, otros aplauden que se esté cuidando de esa forma luego de que revelara padece diabetes gestacional.

Gómez Mont reveló que lleva tiempo controlando la enfermedad, misma que se desencadenó cuando fue diagnosticada con un quiste en la cabeza

“Desde que me operaron de la cabeza me dio diabetes, no es gestacional, va y viene y por eso me cuido mucho en la alimentación, me voy a cuidar de por vida y me dio porque cuando te operan la pituitaria hay un alto nivel de desatar diabetes”.

A todas las que me preguntan cómo me he cuidado en el embarazo para comer sano para que así Maria nazca fuerte y sana, ha sido Gracias a mi amiga y Coach @sandovaljanet de @grass.foods Gracias amiga no se que haría sin ti!!!! Síganla apenas va a empezar su cuenta para que les pase tips muy saludables para embarazadas y no embarazadas ❤️, escribió en sus redes sociales.

Inés Gomez Mont no abandona su estilo

La conductora se caracteriza por tener un gran estilo, es fashionista de corazón, vemos cómo se ha transformado en una de las mejores vestidas y un indiscutible símbolo de buen gusto.

