Fran García-Huidobro revela quién es su único y gran amor

Fran García-Huidobro se encuentra tranquila, asegura. Luego de ocho meses de su separación con el periodista deportivo Manuel de Tezanos, la animadora reconstruye su vida.

"Estoy bien, muy tranquila, reconstruyendo mi casa, porque todo cambia. Cuando uno se separa, no solo se pierde lo emocional, sino lo concreto, lo cotidiano. Pero contenta", declara en entrevista a La Cuarta.

En el medio confesó que la ruptura la tomó con mucha discreción y sabiduría: "No tengo nada que agregar, excepto que a veces uno hace una apuesta y pierde. De eso se trata. Y uno tiene que volver a levantarse y seguir".

“Chuta, sorry, pero insisto, voy a cumplir 45 años, soy mamá de un hijo único, que va a cumplir 13, y ese es mi único y gran amor. El que siga ese amor, bienvenido sea; y el que no, puede ir por la misma puerta que entró”, dijo.

En la entrevista, además, habló de su trayectoria en Maldita Moda, cómo eso la convirtió en un referente y de su amistad con el padre de su hijo de 12 años, Julio César Rodríguez.

“Somos amigos. No es chiste. Si a Julio le pasa algo, no tengo la menor duda que me va a llamar a mí. Y si a mí me pasa algo, lo voy a llamar a él. O sea, cualquier persona que pololee conmigo, o que pololee con Julio, se tiene que llevar bien con nosotros”, finalizó.

