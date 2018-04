"En vivo con Coté": María José López debuta oficialmente como youtuber

Holaaaaa!! Yaaaaa, mi bebé me abrió un canal , soy oficialmente una YOUTUBERRRR 😄😁se llama ENVIVOCONCOTE (lo escriben todo junto) ahí subiré todos los “en vivos” que haga, el primero me fue mal porque no pude guardarlo🙄cosas que me pasan solo a mi 🤷🏼‍♀️🙄😁 así que grabé de nuevo mas o menos lo mismo que dije en el vivo😅🤦🏼‍♀️ los vídeos serán de las cosas que me propusieron uds la vez pasada que pregunté pd: les dije soy terrible con la tecnología jajaja luis me contaba que se pueden subscribir y así les avisa si llega un vídeo😊 no obligo a nadie a mirarme al que le interese ahí estarán 😁😚❤️ pd: tenía dos cámaras y una murió en el camino por falta de batería jajaja menos mal había puesto el cel porsiiiiaaaaaca 🤦🏼‍♀️😅🙄ya decía yo … solo a miiiii

A post shared by María José López (@cotelopezm) on Apr 25, 2018 at 11:37am PDT