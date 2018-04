Marisela Santibáñez celebró su cumpleaños con emotivo mensaje para su hija

24 de abril 43 años ya! Mi mejor regalo de cumpleaños… Es saber que me elegiste como mamá… hoy es un día que no sé cómo enfrentar sin ti…Pero tu recuerdo es mi regalo más valioso Si tan solo pudiera escuchar Feliz cumpleaños Mamá!! Te amo hija

A post shared by Marisela Santibáñez @mariseka (@mariseka) on Apr 24, 2018 at 9:57am PDT