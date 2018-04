El Presidente de Marvel Studios se arrepiente de haber insistido en cambios físicos de Thor

El Universo Cinematográfico de Marvel ya suma diecinueve películas, que le han permitido convertirse en las favoritas de muchos seguidores de las historias de súper héroes. El presidente del Universo Marvel, Kevin Feige, se arrepiente de algunas decisiones tomadas en relación al aspecto de ciertos protagonistas de los films.

Cuando se ha trabajado durante tanto tiempo en un un proyecto, creando películas que estén a la altura de las expectativas de los fanáticos es difícil saber si se toma la mejor decisión, o no. Para Feige una de las peores decisiones que ha tomado en cuando al Universo Cinematográfico de Marvel, son las cejas de Thor. Si, haber cambiado el color de las cejas de Chris Hemsworth para la primera película, le parece un error que nunca debió cometer. Sin embargo, sabe que hay fanáticos que buscan fidelidad a los personajes originales, y no es mal de morir.

"Definitivamente algo que haría de otra forma si pudiera hacerlo otra vez, sería no haber teñido las cejas de Chris Hemsworth rubias para la primera Thor. Hemsworth es asombroso y pudo llevarlas bien. Me puedo reír de eso ahora porque él es Thor y no necesita el pelo largo, la capa, el martillo o dos ojos para serlo”.