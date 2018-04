Renata Bravo confiesa que le gustaba Kramer y que trató de conquistarlo

Este sábado se emitió un nuevo capítulo del programa "La Divina Comida" que tuvo como participantes a Renata Bravo, Lucía López, Pablo Herrera y Héctor Morales.

Dentro de los temas de conversación, los comensales recordaron cómo la comediante y actriz Renata Bravo ayudó a Stefan Kramer a hacer despegar su exitosa carrera.

“Yo caché que el gallo era súper buen imitador y lo empezamos a meter. Cuando yo trabajaba con Pedro Carcuro, yo tenía que llevar un (una imitación a un) personaje en vivo. ‘La otra semana vamos a hacer la Carlita Ochoa’… Entonces lo empecé a incorporar porque el tipo era un talento extraordinario”, contó Bravo.

No obstante, lo que más llamó la atención fue cuando Héctor Morales le dijo a Renata Bravo que había rumores de que durante el De Pé a Pá había "onda", a lo cual la actriz respondió: "A mí me gustaba Kramer. ¡Cuál es el problema poh! Si era soltera, veinteañera, da lo mismo".

Preguntada sobre si trató de conquistarlo, Renata relató: "Lo invité una vez, al matrimonio del Chavito (Alejandro Chávez). Justo nos tocaba trabajar ese día con Kramer. Entonces le digo ‘¿oye, qué tienes que hacer después del programa el sábado? Tengo el matrimonio del Chavito, si quieres me acompañas, como vamos a estar en el programa…’. ‘Bueno’, me dijo. Y yo ‘¡ya! ¡Aquí salta la liebre!’. Pero no. No saltó la liebre".

