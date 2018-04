Esta modelo colombiana confesó que fue víctima de violencia de género

Por qué quiero hablar? –Porque tuve que recibir un golpe muy duro para abrir los ojos, y el dolor que siento NO SE LO DESEO a nadie! Porque me doy cuenta que casos como el mío, son mucho más comunes de lo que uno se imagina (y hay peores) Seguro no seré la primera, ni iré a ser la última… Pero si espero con mi experiencia poder despertar la conciencia en muchas otras mujeres, que como yo creímos que estábamos solas, que nos daba pena hablar, que nos enganchamos en un círculo vicioso pensando que la felicidad del otro es primero que la propia, que nos dejamos manipular miles de veces, que mil veces entendimos y perdonamos, que volvimos a pesar que nuestra voz interior nos decía que no, pero que por la presión social y moral de "luchar por un hogar y un matrimonio" llegamos a pensar que era nuestro deber estar ahí y aguantar. No estamos solas! La manipulación, los malos tratos y las amenazas NO SON AMOR. #girlpower #letgo #noestamossolas #identificalasseñales

