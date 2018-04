Coté López explica cómo le enseña dos idiomas a sus hijos

Mi principe ❤️ voy aprovechar la foto para responderle a todas las dudas que me escriben por interno… ¿ por qué habla raro? Porque tiene 1 año 11 meses 😅🤷🏼‍♀️… ¿ por qué le hablas en inglés ? Porque debe aprenderlo ya que no vivimos en Chile y aquí se habla inglés, ¿ habla los dos idiomas ? Jajaja habla con cuea 20 palabras en inglés y 20 en español no le pidan mas es un bebé 😅😂 ¿ cómo le enseñas ? Le pregunto en los dos idiomas todo… y por las niñas ¿ qué idioma hablan? Inglés y español ( pero nunca han vivido en Chile) y tb un poco de arabe y francés… eso 😚😊 besitos a todos y gracias por el cariño a mis bebés ❤️ #luisjesus

