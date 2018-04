La última foto de Avicii 24 horas antes de su muerte

En una nueva fotografía difundida por el portal TMZ podemos apreciar a DJ sueco Avicii en un yate bebiendo un trago el día anterior a su muerte, luciendo feliz y saludable. En la foto, que fue adquirida por el famoso portal web, vemos al famoso DJ con un par de amigos compartiendo sin ningún tipo de señal alarmante. El portal informó que la foto fue tomada el jueves en Mascate, Omán, la misma locación donde fue hallado muerto, en el Muscat Hills Resort.

