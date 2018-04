"No tengo un pelo de 'pendeja'": Andrea Legarreta habla del incidente sobre el dólar

Hace un año Andrea Legarreta estuvo envuelta en una polémica tras una declaración en la que supuestamente decía que 'la subida del dólar no afectaba la economía de los mexicanos'.

En entrevista con Adela Micha habló acerca de este tema y las repercusiones que esta situación tuvo en su vida.

Una de las cosas que recalcó fue que durante este capítulo de su carrera sus hijas y su integridad se vieron vulneradas pues hubo quien las amenazó de muerte.

En otro momento de la entrevista reveló que no desea que le hagan una imagen que no corresponde con lo que ella es.

"La economista mis huevos.Te quieren hacer fama de pendeja. No, no tengo un pelo de pendeja. Claro que me equivoco y puedo cometer errores. Imagínate la cantidad de cosas que se dicen en un programa de revista, pero no tengo un pelo, uno, de pendeja. Tú ves a la gente que me quiere humillar, ves su perfil e híjole (…)", dijo enfática.