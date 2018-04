"Ir a 'Hoy' no me hace una traidora o una mentirosa": Atala Sarmiento

Antes de su participación en el programa 'Hoy', Atala Sarmiento ya había hablado del tema. A través de su canal de YouTube la conductora se refirió a los comentarios de aquellos que la han señalado y tachado de traidora.

Cabe recordar que ante su salida de 'Ventaneando' uno de los rumores más fuertes era que había estado en Televisa y eso había molestado a los ejecutivos.

También lee: Tachan de poco profesionales a Andrea Legarreta y Galilea Montijo por no entrevistar a Atala Sarmiento

Fiel a su estilo y haciendo uso de su canal de YouTube, Atala fue contundente al asegurar que no había estado antes en San Ángel y mucho menos había traicionado al programa en el que estuvo por 22 años.

Ante los señalamientos que sugieren que traicionó a 'Ventaneando y a Pati Chapoy, la conductora y periodista de espectáculos fue contundente al señalar que es una mujer, como muchas, que está buscando una oportunidad de trabajar.

Soy una mujer como millones de mujeres que me acompañan o que me conocen, que también buscan una oportunidad profesional y yo ahorita estoy justo en ese momento, y eso no tiene nada de malo ni me convierte en una traidora ni me convierte en una mentirosa. Soy sólo una mujer buscando una oportunidad de trabajar.