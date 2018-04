La foto sin maquillaje de China Suarez que dejó a sus seguidores impactados

Ya han pasado un poco más de dos meses desde que nació la hija de China Suárez y Benjamín Vicuña, Magnolia, y si bien nos enteramos de la vida de la pequeña, por supuesto que seguimos al pendiente del cotidiano de la actriz.

Un ejemplo de ello es mostrarse con sus perros, cosa que hace bastante a menudo, pero hoy fue otro detalle el que sorprendió en una foto: China Suárez lucía sin nada de maquillaje.

Aparte de verse bellísima (lo cual no es muy difícil), sus fanáticos reaccionaron positivamente sorprendidos con la fotografía.

"Sos muy linda natural, no te retoques que sos bella natural", "Con esa cara no laburo ni un día de mi vida", "No podeees mas!!!! Tan hermosa podeees ser? Diooosa" fueron alguno de los comentarios que recibió en Instagram.

Rosa bebé 🌸 A post shared by China Suarez 🎬 (@sangrejaponesa) on Apr 18, 2018 at 5:44pm PDT

