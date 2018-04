La pesadilla de Camila Vallejo: Un acosador la sigue desde 2011

La parlamentaria comunista Camila Vallejo, fue una de las primeras invitadas del nuevo programa de Sergio Lagos, "Sigamos de largo" de Canal 13.

Durante el late, la diputada reveló que hace más de siete años sufre debido a situaciones de acoso de un sujeto, que incluso se ha infiltrado en las Juventudes Comunistas para llegar hasta ella.

La diputada confesó que una persona la sigue desde el 2011, hasta la fecha y ha tratado de comunicarse en distintas oportunidades, incluso la ha esperado fuera de su casa y de su trabajo.

"La primera vez que apareció fue a través de cartas que llegaron a mi casa donde vivían mis papás, a mediados de 2011-2012. Yo no pescaba, porque también llegaban amenazas de muerte o agresiones a miembros de mi familia, por teléfono", relató.

"En ese tiempo empezaron a llegar unas cartas y después me esperaba horas afuera de mi casa, afuera del trabajo, incluso militó en la Jota (Juventudes Comunistas)", dijo.

La ex líder estudiantil comentó que no ha tomado acciones contra el sujeto, debido a que "es una persona pasiva, no ha sido violento".

Además, aseguró que es innegable la existencia de distintos tipos de acoso, que hoy gracias a internet y a distintos movimientos se pueden exponer. "Los movimientos sociales han logrado plantearlo en la calle y ek Congreso porque además es un tema que está pasando en el mundo", dijo.

"Cuando llegué a la FECh como presidenta yo sentía que había llegado por mi mérito, pero después me di cuenta que había sufrido muchas situaciones de acoso y discriminación, de esta idea de que al lado de una mujer siempre hay un hombre pensando por ella, finalizó.

