La sincera declaración que hace María Gracia Subercaseaux sobre su cuerpo

María Gracia Subercaseaux sabe lo que es tener problemas con su cuerpo. Lamentablemente, por el sistema en el que vivimos, las mujeres no nacemos precisamente empoderadas y orgullosas de nuestro físico.

La fotógrafa chilena, en una entrevista con Biut, declaró que: “Yo me pasé la vida entera odiándome por el cuerpo que tenía”. “Siempre encontraba que no, que tenía mucha cadera, que tenía esto o lo otro. Envidiaba el cuerpo de mis amigas”, agrega.

“Me empecé a sacar fotos de desnudos y siempre era tan exigente con mi cuerpo”, dijo al medio.

No obstante, cuando comenzó a aceptarse tal cual era y a comer lo que tenía ganas, su vida comenzó a cambiar: “Un día empecé a olvidarme de eso, a comer lo que tenía ganas y empecé a encontrar que mi cuerpo era lindo. Me di cuenta que mi cuerpo era precioso, que no tengo cuerpo de modelo porque soy mucho más curvilínea, pero empecé a querer eso y cuidarlo dentro de lo que yo era”.

María Gracia relata que darse cuenta de esto fue crucial en su vida. “Lo más importante es entender que tu estructura ósea, o de cuerpo, nunca se va a modificar mucho, a no ser que te operes. Pero si no tienes que hacerte una cirugía, por temas de salud o algo así, debes entender que, dentro de lo que eres, tienes que tratar de mantenerte lo mejor posible, cuidarte en la alimentación y hacer deporte de todas maneras, porque eso te va a generar una buena vejez. Debes sacarle partido a lo que tú eres”, reflexiona.

“Si tú no te quieres, tal como eres, nunca nadie te va a querer. Hombres hay infinitos que te van a querer, y llena de curvas, pero si tú no te quieres vas a alejarlos a todos. Cuando tú te empieces a querer, te van a llover. Se van a enamorar de tu cabeza, de tu personalidad, de lo que tú proyectas. No de cómo estas escondida, muerta de susto. Al final la belleza es el carácter, la personalidad, nada más”, aconseja.

