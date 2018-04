Estefania Villarreal comparte una sexy foto que muestra lo espectacular que luce

Premier “AQUI EN LA TIERRA” 💥 Muy orgullosa de formar parte del elenco. ♥️ Gracias a todos los que han sido parte del camino. 🦋 #aquienlatierra @gaelgarciab @foxpremiumlat MUA @gusbortolotti 💄 Styling @cynthiabuttenklepper 👗

A post shared by ESTEFANIA VILLARREAL (@estefaniavillarrealvillarreal) on Apr 16, 2018 at 8:35pm PDT